O Nικ Καλάθης αποθέωσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά την νίκη επί του Άρη.

Με έναν Καλάθη να φλερτάρει με triple-double, ο ΠΑΟΚ με 18/36 τρίποντα υπέταξε τον Άρη (99-77) και έμεινε μόνος στην κορυφή! Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Έλληνας γκαρντ έβγαλε το καπέλο στον κόσμο της ομάδας.

«Ο κόσμος μας δίνει έξτρα ώθηση και μας έκανε να... πετάμε. Κάθε ντέρμπι είναι δύσκολο, κερδίσαμε δίκαια, είχαμε ενέργεια και την είχαμε από τον κόσμο μας.

Είναι μεγάλη η σεζόν, θέλομε κάθε παίκτη υγιή, θέλουμε τον Τσέντι μαζί μας. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.

Βάλαμε σουτ και ήταν πολύ καλό για εμάς. Ο Χουγκάζ ήταν πολύ καλός για εμάς, ο Φόστερ ήταν σπουδαίος, ο Αλεξάντερ έπαιξε εξαιρετικά, ο Γκρέι το ίδιο. Κυριαρχήσαμε στα ριμπάουντ», ήταν τα λόγια του.