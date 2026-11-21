ΠΑΟΚ - Άρης 99-77: Παίκτες και κόσμος έγιναν ένα μετά τη μεγάλη νίκη
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Φιλοξένησε τον Άρη για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League και πήρε σπουδαία νίκη με 99-77, παραμένοντας πρώτος στη βαθμολογία έχοντας το απόλυτο με 8/8 νίκες.
Με τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες και ο κόσμος έγιναν... ένα στο «Παλατάκι». Όλοι πήγαν μπροστά από τους οργανωμένους φίλους του ΠΑΟΚ και τραγούδησαν, μετά από το θετικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι.
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⚫⚪ 𝝤𝝥𝝖𝝙𝝤𝝞 𝝟𝝖𝝞 𝝥𝝖𝝞𝝟𝝩𝝚𝝨 𝝡𝝞𝝖 𝝘𝝦𝝤𝝝𝝞𝝖❗ 🔊 Συνθήματα και πανηγυρισμοί από παίκτες και φιλάθλους του ΠΑΟΚ μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άρη! https://t.co/80aJCDS9Hp— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 21, 2026
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