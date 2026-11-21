Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο της ομάδας μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άρη.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Φιλοξένησε τον Άρη για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League και πήρε σπουδαία νίκη με 99-77, παραμένοντας πρώτος στη βαθμολογία έχοντας το απόλυτο με 8/8 νίκες.

Με τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες και ο κόσμος έγιναν... ένα στο «Παλατάκι». Όλοι πήγαν μπροστά από τους οργανωμένους φίλους του ΠΑΟΚ και τραγούδησαν, μετά από το θετικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι.

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