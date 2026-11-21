Ο Αντρέα Τρινκιέρι και ο Βασίλης Σπανούλης είχαν «θερμή» χειραψία λίγο πριν το τζάμπολ του ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη.

Ντέρμπι από τα παλιά στη Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο «Παλατάκι» (21/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στις πρώτες δύο θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Οι προπονητές των δύο ομάδων, Βασίλης Σπανούλης και Αντρέα Τρινκιέρι, είχαν «θερμή» χειραψία λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι.

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