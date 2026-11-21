Στην «PAOK Sports Arena» βρίσκεται ο Πάτρικ Μπέβερλι, προκειμένου να παρακολουθήσει το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι βρίσκεται στην «PAOK Sports Arena», για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, μεταξύ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη.

Ο πρώην παίκτης των «ασπρόμαυρων» αποθεώθηκε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Το βίντεο του Gazzetta