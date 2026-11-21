ΠΑΟΚ - Άρης: «Παρών» στο ντέρμπι ο Πάτρικ Μπέβερλι
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Στην «PAOK Sports Arena» βρίσκεται ο Πάτρικ Μπέβερλι, προκειμένου να παρακολουθήσει το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη.
Ο Πάτρικ Μπέβερλι βρίσκεται στην «PAOK Sports Arena», για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, μεταξύ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη.
Ο πρώην παίκτης των «ασπρόμαυρων» αποθεώθηκε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ κατά την είσοδό του στο γήπεδο.
Το βίντεο του Gazzetta
⚫️🏀 Στο πλευρό του «Δικέφαλου του Βορρά» ο πρώην ΝΒΑer και παίκτης του ΠΑΟΚ, Πάτρικ Μπέβερλι https://t.co/AZ5kRd754n— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 21, 2026
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