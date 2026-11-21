Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να δώσει ανάσες στους Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ίζακ Μπόνγκα ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με αντίπαλο το Μαρούσι για την 8η αγωνιστική της GBL.

Μετά τη μεγάλη νίκη στο Κάουνας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Τ-Center» το Μαρούσι για το πρωτάθλημα της GBL.

Ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Ίζακ Μπόνγκα και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για λόγους ξεκούρασης, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Κώστας Σλούκας.

Παραμένει στα πιτς ο Λευτέρης Μαντζούκας, ενώ όπως είναι γνωστό, είναι εκτός ελληνικής λίστας οι Μουστάφα Φαλ και Τζέριαν Γκραντ.

Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Βαρβαρίτη, Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.