Παναθηναϊκός: Εκτός Χέιζ-Ντέιβις και Μπόνγκα
Μετά τη μεγάλη νίκη στο Κάουνας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Τ-Center» το Μαρούσι για το πρωτάθλημα της GBL.
Ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Ίζακ Μπόνγκα και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για λόγους ξεκούρασης, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Κώστας Σλούκας.
Παραμένει στα πιτς ο Λευτέρης Μαντζούκας, ενώ όπως είναι γνωστό, είναι εκτός ελληνικής λίστας οι Μουστάφα Φαλ και Τζέριαν Γκραντ.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Βαρβαρίτη, Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.