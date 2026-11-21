Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Μαρούσι (21/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) στο «T-Center» για την 8η αγωνιστική της GBL.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το Μαρούσι (21/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) στο «Telekom Center Athens» για την 8η αγωνιστική της GBL. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την επιβλητική νίκη στην έδρα της Ζάλγκιρις για τη EuroLeague θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών και εντός των συνόρων.

Στον αντίποδα, το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου, που προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, επιθυμεί να φανεί όσο πιο αξιόμαχο γίνεται. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 17:30 και ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ΣΠΟΡ FM TV 2.