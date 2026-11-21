ΑΕΚ: Με εννέα παίκτες κόντρα στον Ηρακλή
Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» (21/11, 15:00, LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική της GBL. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει γι' ακόμη μια φορά πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει, καθώς ο Δικέφαλος Αετός θα αγωνιστεί κόντρα στον Γηραιό με εννέα αθλητές.
Εκτός έμειναν οι Γουίλιαμς, Σκορδίλης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους και ο Μπράουν, ενώ στα προβλήματα ήρθε να προστεθεί και ο Δημήτρης Κατσίβελης. Ο 35χρονος γκαρντ έμεινε εκτός, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι. Ως εκ τούτου, η Ένωση δεν συμπληρώνει ούτε δεκάδα απέναντι στην ομάδα του Λούκιτς.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Νόλεϊ, Λαρεντζακης, Φλιώνης, Χαρτώνας, Γυμνόπουλος, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.
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