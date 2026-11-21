GBL: Πού θα δείτε το Ηρακλής - ΑΕΚ
Δύσκολη... εξόρμηση για την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα! Η Ένωση φιλοξενείται από τον φορμαρισμένο Ηρακλή (21/11, 15:00, LIVE στο Gazzetta) στο «Ιβανώφειο» για την 8η... στροφή της GBL και θέλει να επιστρέψει στις νίκες εντός των συνόρων μετά τις τέσσερις διαδοχικές ήττες.
Από την άλλη πλευρά, ο Γηραιός του Ζόραν Λούκιτς, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση σκοπεύει σε μια μεγάλη νίκη μπροστά στο ένθερμο κοινό του. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 15:00 και το ματς θα μεταδοθεί από τον ΣΠΟΡ FM TV 3.
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