Ο Ηρακλής φιλοξενεί την ΑΕΚ (21/11, 15:00, LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική της GBL.

Δύσκολη... εξόρμηση για την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα! Η Ένωση φιλοξενείται από τον φορμαρισμένο Ηρακλή (21/11, 15:00, LIVE στο Gazzetta) στο «Ιβανώφειο» για την 8η... στροφή της GBL και θέλει να επιστρέψει στις νίκες εντός των συνόρων μετά τις τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Από την άλλη πλευρά, ο Γηραιός του Ζόραν Λούκιτς, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση σκοπεύει σε μια μεγάλη νίκη μπροστά στο ένθερμο κοινό του. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 15:00 και το ματς θα μεταδοθεί από τον ΣΠΟΡ FM TV 3.