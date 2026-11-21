ΑΕΚ: Έφτασε με ταλαιπωρία τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη
Δύσκολη... εξόρμηση για την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα! Η Ένωση φιλοξενείται από τον φορμαρισμένο Ηρακλή (21/11, 15:00, LIVE στο Gazzetta) στο «Ιβανώφειο» για την 8η... στροφή της GBL και θέλει να επιστρέψει στις νίκες εντός των συνόρων μετά τις τέσσερις διαδοχικές ήττες.
Η αποστολή του Δικεφάλου είχε ταλαιπωρία στο ταξίδι της για τη Θεσσαλονίκη. Οι καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος δεν επέτρεψαν στην αποστολή των Κιτρινόμαυρων να πετάξει στην ώρα της, δηλαδή στις 20:00.
Η ΑΕΚ έφτασε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Γηραιό. Πιο συγκεκριμένα, προσγειώθηκε περίπου στις 01:00 στη συμπρωτεύουσα και στο ξενοδοχείο έφτασε γύρω στις 02:00.
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