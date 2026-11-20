Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα εν όψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για τη GBL.

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο (21/11, 15:00) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της GBL και ο προπονητής της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας.

Αναλυτικά

«Ευτυχώς, που έχουμε μόνο ένα ματς, αυτό με τον Ηρακλή, πριν τη διακοπή. Ίσως, έχουμε την ευκαιρία στο διάστημα της διακοπής να έχουμε κάποιους παίκτες πίσω, και γενικότερα να γίνουμε περισσότεροι. Και όσο βεβαίως μας επιτρέπουν οι κανονισμοί. Αντιμετωπίζουμε, όπως ξαναείπα, θέματα με την προετοιμασία. Δεν έχουμε επαρκή αριθμό παικτών για τις προπονήσεις με όσα μας έχουν βρει…

Όμως, δεν έχουμε χρόνο για απώλειες. Κάθε ματς πλέον στο ελληνικό Πρωτάθλημα είναι για εμάς ακόμη μία ευκαιρία για νίκη, δεδομένου ότι εξαιτίας και των τραυματισμών χάσαμε αγώνες που έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να τα δώσουμε όλα. Και να δούμε πόσο θ’ αντέξουμε σ’ ένα σκληρό παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα πολύ πιο βελτιωμένη σε σχέση με την περασμένη περίοδο, πιο πλήρη. Και θα παίξουμε σ’ ένα γεμάτο γήπεδο, με ιδιαίτερες συνθήκες. Πάντα εξαιτίας και αυτής της παραμέτρου, ο Ηρακλής είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας…

Παράλληλα, ψάχνουμε στην αγορά τους καταλληλότερους παίκτες για να ενισχύσουμε την ομάδα μας. Επειδή έχουμε δικαίωμα για μία μεταγραφή ξένου, προκειμένου ν’ αγωνιστεί άμεσα στο Πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνουμε και άλλους, και για το BCL, και για να παίξουν αργότερα. Αυτή είναι η κατάσταση…»