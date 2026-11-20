ΠΑΟΚ: Τελευταία στιγμή για Φόστερ
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O ΠΑΟΚ συνέχισε τη μίνι προετοιμασία του για το αυριανό ντέρμπι με τον Άρη (21/11, 17:30) με μία προπόνηση σήμερα, με την αγωνία για τον Μάρκους Φόστερ, να παραμένει.
Ο Αμερικανός έμεινε εκτός από την αναμέτρηση με τη Μανρέσα, μετά το διάστρεμμα που υπέστη στην Καρδίτσα και η συμμετοχή του στο αυριανό ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της GBL, παραμένει ερωτηματικό.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες του, βρέθηκαν στο γήπεδο σήμερα, συνεχίζοντας τη μίνι προετοιμασία τους για το παιχνίδι αυτό, με το Φόστερ να ειναι αμφίβολος και ουσιαστικά, η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
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