​​​​​​​Ο Μπάνε Πρέλεβιτς ή αλλιώς το αξέχαστο σουτ του ’91, που έμεινε για πάντα στην ιστορία του ντέρμπι αιωνίων του Βορρά μίλησε στο Gazzetta για το δικό του ΠΑΟΚ - Άρης.

Ο θρυλικός Μπάνε Πρέλεβιτς, έχοντας αφήσει εποχή στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης φορώντας τα ασπρόμαυρα, θυμάται τα δικά του ντέρμπι αιωνίων, τους καπνούς στο Αλεξάνδρειο και τα πρώτα συγχαρητήρια του Γιαννάκη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού ευστόχησε στο τελευταίο σουτ και πήρε τη νίκη απέναντι στον Άρη.

Στις εποχές του, το ντέρμπι αιωνίων ήταν πιο ρομαντικό. Η αλήθεια είναι πως, όπως μας είπε και ο ίδιος, δεν κυκλοφορούσες στην πόλη την εβδομάδα του αγώνα απέναντι στον Άρη, αλλά... είχε και αυτό τη δική του μαγεία. Σε μία εποχή που το ντέρμπι αιωνίων παιζόταν πάντοτε στο Αλεξάνδρειο, με τους φιλάθλους των δύο ομάδων να μοιράζονται τις κερκίδες, χωρίζοντας τους μία μόνο γραμμή, για όλα αυτά μας διηγείται τη δική του αξέχαστη θητεία τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στους αγώνες με τον Άρη στο Gazzetta ο Μπάνε Πρέλεβιτς.

Ο Μπράνισλαβ «Μπάνε» Πρέλεβιτς αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ τις περιόδους 1988–1996 και 1999–2000, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου. Φορώντας το νούμερο 7, κατέκτησε με τον Δικέφαλο το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης το 1991, το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 1992, το Κύπελλο Κόρατς το 1994 και το Κύπελλο Ελλάδας το 1995.

Το δικό του ντέρμπι αιωνίων, που αξίζει να φρεσκάρουμε στη μνήμη όλων, είναι φυσικά το Άρης – ΠΑΟΚ 96-99 (1991–92), το σουτ που έγραψε ιστορία. Το ντέρμπι διεξήχθη στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος 1991–92, σε μια εποχή που οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης κυριαρχούσαν στο ελληνικό μπάσκετ.

Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό και οδηγήθηκε στην παράταση. Δέκα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης, ο Τζον Κόρφας έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ με τρίποντο (94-96), όμως ο Παναγιώτης Γιαννάκης ισοφάρισε σε 96-96 με επιθετικό ριμπάουντ, αφήνοντας μόλις 3,5 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Στο τάιμ άουτ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ντούσαν Ίβκοβιτς, σχεδίασε μια μακρινή πάσα στον Κεν Μπάρλοου, όμως ο Πρέλεβιτς ζήτησε να πάρει εκείνος την μπάλα αν δεν έβγαινε η πρώτη επιλογή. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς πήρε την μπάλα από την επαναφορά, πέρασε τον Ντίνο Αγγελίδη και σούταρε ένα τρίποντο από τα 9 μέτρα στην εκπνοή, διαμορφώνοντας το τελικό 96-99.

Μπανε Πρέλεβιτς στο Gazzetta:

Στα δικά σας χρόνια το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το γεγονός της χρονιάς για όλη τη Θεσσαλονίκη, με τις δύο ομάδες μάλιστα να μοιράζονται το Παλέ. Πώς ζούσατε την εβδομάδα πριν από ένα τέτοιο ματς μέσα στην πόλη και ποιο ήταν το συναίσθημα τη στιγμή που βγαίνατε από τη φυσούνα;

«Την εβδομάδα πριν από το παιχνίδι ήταν αδύνατο να κυκλοφορήσεις στην πόλη και γι’ αυτόν τον λόγο κάποια στιγμή και η ομάδα είχε οργανώσει τη διαμονή της ομάδας στο ξενοδοχείο για να μπορέσουμε να έχουμε την απαραίτητη ηρεμία».



Όντως, αυτά τα παιχνίδια τότε διέφεραν γιατί υπήρχαν φίλαθλοι και των δύο ομάδων στο γήπεδο, κάτι που δημιουργούσε ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Πολλές φορές ήταν και άκρως διασκεδαστικό να ακούς τα συνθήματα και των άλλων φιλάθλων.



Επειδή τότε ήταν συνηθισμένο να καπνίζεις στο γήπεδο, τη στιγμή που βγαίνω απ’ τη φυσούνα ψαχνόμασταν να βρούμε πρώτα το γήπεδο, το οποίο χανόταν σε ένα σύννεφο καπνού».

Έχετε πρωταγωνιστήσει σε ιστορικά παιχνίδια, από το αξέχαστο τρίποντο από τα 9 μέτρα στην παράταση το 1991 μέχρι τους τελικούς του τίτλου. Αν έπρεπε να κρατήσετε μόνο μία στιγμή, ένα συναίσθημα ή μια εικόνα από τα ντέρμπι με τον Άρη που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, ποια θα ήταν αυτή και γιατί;



«Μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχάσω το τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο (1991), επειδή αυτή η νίκη μας οδήγησε εκείνη τη χρονιά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος».





Το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ, τα γήπεδα είναι πλέον ξεχωριστά και οι συνθήκες διαφορετικές. Τι πιστεύετε ότι είχε εκείνο το ντέρμπι της δεκαετίας του ’90 που λείπει ίσως σήμερα, και τι είναι αυτό που παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο όσα χρόνια κι αν περάσουν;

«Αυτό που λείπει σήμερα από το ντέρμπι είναι η παρουσία των φιλάθλων και των δύο ομάδων, αυτός ο υγιής συναγωνισμός που είχαμε τότε. Το πάθος για το ντέρμπι παραμένει το ίδιο και εύχομαι σύντομα το ντέρμπι, όπως και τη δεκαετία του '90, να κρίνει και τον πρωταθλητή».



Πολλοί από τους σημερινούς παίκτες του ΠΑΟΚ, ειδικά οι ξένοι, θα ζήσουν για πρώτη φορά την ιδιαιτερότητα ενός ΠΑΟΚ – Άρης. Αν μπαίνατε για ένα λεπτό στα αποδυτήρια πριν το τζάμπολ του επερχόμενου ντέρμπι, ποια θα ήταν η μία συμβουλή που θα τους δίνατε;

«Απλά να το απολαύσουν, γιατί είναι μία αξέχαστη εμπειρία».



Φέτος βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στον Άρη έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, τα μπάτζετ ανέβηκαν, ήρθαν παίκτες υψηλού επιπέδου και ο κόσμος έχει ξαναζεσταθεί για τα καλά. Πώς βλέπετε εσείς αυτή τη νέα εποχή και τις φετινές ομάδες των δύο "αιωνίων"; Πιστεύετε ότι αυτή η οικονομική και αγωνιστική ενίσχυση μπορεί να φέρει ξανά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο επίπεδο των δικών σας χρόνων;

«Η οικονομική ενίσχυση φέρνει αυτόματα και αγωνιστική ενίσχυση, πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε τον τελικό του πρωταθλήματος μεταξύ των δύο ομάδων της πόλης μας».



Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε χωρίς να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, στις 21 Δεκεμβρίου 1991, σε εκείνο το απίστευτο τρίποντο από τα 9 μέτρα στην εκπνοή της παράτασης (99-96). Θα θέλαμε να μας το περιγράψετε εσείς, καρέ-καρέ: Τι περνούσε από το μυαλό σας στα τελευταία δευτερόλεπτα, τι σκεφτήκατε την ώρα που η μπάλα έφυγε από τα χέρια σας και πώς βιώσατε την "έκρηξη" του γηπέδου αμέσως μετά;

«Σε αυτές τις στιγμές του παιχνιδιού το καλύτερο είναι να μη σκέφτεσαι τίποτα και να ακολουθείς το ένστικτό σου. Τη στιγμή που έφυγε η μπάλα απ’ τα χέρια μου είχα τη διαίσθηση ότι θα μπει στο καλάθι, αυτό όμως που μου έχει μείνει μετά το παιχνίδι είναι ότι ο πρώτος άνθρωπος που είχε έρθει και μου έδωσε συγχαρητήρια για τη νίκη ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης».