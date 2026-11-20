Ομπράντοβιτς: Αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο του Κάουνας πριν την αποχώρηση του Παναθηναϊκού
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο του Κάουνας, κατά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης
Κατά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού από το Κάουνας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο.
Συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός των «πρασίνων» άκουσε το όνομά του από μερίδα οπαδών που βρέθηκαν στη Λιθουανία, λίγο πριν μπουν στο αεροπλάνο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
👏☘️Αποθέωση Ομπράντοβιτς στο αεροδρόμιο, πριν την αναχώρηση Αποστολή στo Κάουνας : Γιώργος Κούβαρης https://t.co/j4uuikQcmM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.