Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο του Κάουνας, κατά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Κατά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού από το Κάουνας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός των «πρασίνων» άκουσε το όνομά του από μερίδα οπαδών που βρέθηκαν στη Λιθουανία, λίγο πριν μπουν στο αεροπλάνο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

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