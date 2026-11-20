Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν σε τρελά κέφια, λίγο πριν την απογείωση του Παναθηναϊκού από τη Λιθουανία για να επιστρέψει στην Ελλάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Το δικό τους πάρτι στο αεροπλάνο έστησαν Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε λίγο πριν την απογείωση του Παναθηναϊκού από το Κάουνας.

Συγκεκριμένα οι δύο Γάλλοι παίκτες των «πρασίνων» είχαν βάλει τη μουσική στη διαπασών και τραγουδούσαν μέσα στο αεροπλάνο, λίγο πριν την απογείωση του αεροπλάνου.

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