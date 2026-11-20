Παναθηναϊκός: Σε τρελά κέφια Γιαμπουσέλε και Λεσόρ στο αεροπλάνο λίγο πριν την απογείωση
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης
Το δικό τους πάρτι στο αεροπλάνο έστησαν Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε λίγο πριν την απογείωση του Παναθηναϊκού από το Κάουνας.
Συγκεκριμένα οι δύο Γάλλοι παίκτες των «πρασίνων» είχαν βάλει τη μουσική στη διαπασών και τραγουδούσαν μέσα στο αεροπλάνο, λίγο πριν την απογείωση του αεροπλάνου.
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Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🕺☘️Σε τρελά κέφια Γιαμπουσέλε και Λεσόρ τραγουδούσαν πριν από την απογείωση στο αεροπλάνο έχοντας δική τους μουσική στη διαπασών #Panathinaikos https://t.co/SXfqMBbyHR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 20, 2026
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