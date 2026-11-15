Με μία ανάρτηση στα social media, οι Βίκος Φαlcons σχολίασαν τα φάουλ στον αγώνα κόντρα στο Μαρούσι.

Το Μαρούσι κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη επί των Βίκος Φαlcons με 104-93, σε ένα παιχνίδι που έσπασε το φετινό ρεκόρ σε βολές. Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν συνολικά 50 βολές, ξεπερνώντας τον Προμηθέα, που είχε 48 κόντρα στο Περιστέρι.

Η ομάδα των Ιωαννίνων, έκανε μία ανάρτηση μετά το παιχνίδι, σχολιάζοντας τα φάουλ, αλλά και τις βολές που εκτέλεσαν οι παίκτες του Αμαρουσίου.

Η ανάρτηση των Φαlcons

«Κερδίσαμε. 35 φάουλ. 5 παίκτες στα πέντε. 35 βολές εμείς, 50 ο αντίπαλος. Μάλλον βρήκαμε την ειδικότητά μας. Είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης στα φάουλ. Στο 39' ψάχναμε πέμπτο παίκτη. Το Γεράκι ζεσταινόταν».