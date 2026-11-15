Βίκος Φαlcons - Μαρούσι: Η ανάρτηση των γηπεδούχων για τα φάουλ
Το Μαρούσι κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη επί των Βίκος Φαlcons με 104-93, σε ένα παιχνίδι που έσπασε το φετινό ρεκόρ σε βολές. Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν συνολικά 50 βολές, ξεπερνώντας τον Προμηθέα, που είχε 48 κόντρα στο Περιστέρι.
Η ομάδα των Ιωαννίνων, έκανε μία ανάρτηση μετά το παιχνίδι, σχολιάζοντας τα φάουλ, αλλά και τις βολές που εκτέλεσαν οι παίκτες του Αμαρουσίου.
Η ανάρτηση των Φαlcons
«Κερδίσαμε. 35 φάουλ. 5 παίκτες στα πέντε. 35 βολές εμείς, 50 ο αντίπαλος. Μάλλον βρήκαμε την ειδικότητά μας. Είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης στα φάουλ. Στο 39' ψάχναμε πέμπτο παίκτη. Το Γεράκι ζεσταινόταν».
Κερδίσαμε. (Στα φάουλ 😁) 📊 35 φάουλ. 5 παίκτες στα πέντε. 35 βολές εμείς, 50 ο αντίπαλος. Μάλλον βρήκαμε την ειδικότητά μας. Είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης στα φάουλ. Στο 39' ψάχναμε πέμπτο παίκτη. Το Γεράκι ζεσταινόταν. 🦅 #VikosFalcons #VikosΦalcons #Φalcons #Βίκος #Φάλκονς #Γιάννενα #StoiximanGBL #GBL #basketball— VIKOS ΦALCONS B.C. (@vikosfalcons) November 15, 2026
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