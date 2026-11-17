Ο Ηρακλής πέρασε από τη Γερμανία και την έδρα της Βούρτζμπουργκ με 83-73 και σημείωσε την πέμπτη του νίκη στο φετινό FIBA Europe Cup.

Ο Ηρακλής επιβλήθηκε της Βούρτζμπουργκ με 83-73 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση στο FIBA Europe Cup. Ο Γηραιός πέτυχε την πέμπτη νίκη του, σε αντίθεση με τη Βούρτζμπουργκ, που γνώρισε την τρίτη ήττα σε επτά αγώνες. Οι Σύλας, Χόρχλερ, Ντιαρά, Φόρεστερ και Λεκιού ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Λούκιτς.

Βούρτζμπουργκ - Ηρακλής: Ο αγώνας

Ο Τζον Σίλας έκανε ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Από κοντά σε απόδοση οι Λεκιού και Χόρχλερ που είχαν από 16 πόντους, ενώ Ντιαρά και Φόρεστερ μέτρησαν από 12.

Ο Ηρακλής βρήκε απαντήσεις στο μαρκάρισμα του Κόλμπεργκ στο ξεκίνημα του αγώνα και με τους Χόρχλερ και Λεκιού να του δίνουν λύσεις στην επίθεση κατάφερε να μην χάσει την επαφή του με το σκορ για το 23-23 του δεκαλέπτου. Η άμυνα του Γηραιού ήταν αποτελεσματική, Μέλβιν και Σίλας μπήκαν στην εξίσωση και οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία και έκλεισαν το ημίχρονο στο +7 για το 36-43.

Ο ρυθμός του Ηρακλή ήταν πολύ καλός και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Χόρχλερ συνέχισε να σκοράρει ο Ντιαρά «έφτιαχνε» παιχνίδι και με τον Φόρεστερ να κάνει δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ η διαφορά ανέβηκε για το 53-70 του δεκαλέπτου. Ο Ηρακλής κρατούσε τον έλεγχο του αγώνα, παρά τις προσπάθειες της Βούρτζμπουργκ να μειώσει με τον Ντιέ και τον Κόλμπερτ. Οι παίκτες του Λούκιτς κράτησαν τον έλεγχο έως το τέλος του αγώνα και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη στο δρόμο για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ.. . Είχε επιθετική πολυφωνία και εξαιρετική παρουσία στην άμυνα

. Είχε επιθετική πολυφωνία και εξαιρετική παρουσία στην άμυνα MVP... Ο Σύλας με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ

Ο Σύλας με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Χόρχλερ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ

Ο Χόρχλερ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ... Είχε σε εξαιρετική ημέρα τον Κόλμπερτ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ

Είχε σε εξαιρετική ημέρα τον Κόλμπερτ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Στάιλς που έμεινε στους 3 πόντους, στα 2 ριμπάουντ και στη 1 ασίστ

Ο Στάιλς που έμεινε στους 3 πόντους, στα 2 ριμπάουντ και στη 1 ασίστ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το 52.4% του Ηρακλή στα τρίποντα (11/21)

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 36-43, 53-70, 73-83

Τα ομαδικά στατιστικά:

Fitness First Wurzburg Baskets FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Eddie Colbert * 26:13 15 5/10 50% 2/5 40% 3/5 60% 2/2 100% - 6 6 1 1 3 - - -8 14 1 Lukas Herzog 13:22 5 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% - 2 2 - 1 - - - -5 5 2 Max Jones 23:03 9 4/11 36.4% 4/9 44.4% 0/2 0% 1/1 100% 3 3 6 - 2 2 1 - 3 7 3 Leo Saffer 21:41 10 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 2/3 66.7% 6 - 6 - 1 1 - 2 -3 15 4 Sam Griffin * 22:35 3 1/8 12.5% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% - - - 1 - 1 - - -11 -4 5 Kenny Dye * 24:23 15 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 3/3 100% 1 1 2 6 2 1 1 - -9 18 8 Brandon Tischler * 24:59 8 3/9 33.3% 3/7 42.9% 0/2 0% 2/2 100% 1 4 5 - 4 1 - 1 -3 7 10 Calvin Wishart 15:37 2 1/7 14.3% 1/1 100% 0/6 0% 0/0 0% - 2 2 2 2 2 - - 1 -2 16 Marko Petric Did Not Play 16 Lon Lican Did Not Play 32 Charles Thompson * 14:20 4 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 3 2 5 - 3 1 - - -13 5 35 Alen Pjanic 13:47 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 - 1 2 2 - 1 - -2 3 Team/Coaches 2 3 5 - - 68 TOTAL 200 73 27/72 37.5% 20/43 46.5% 7/29 24.1% 12/13 92.3% 17 23 40 12 18 12 3 3 68