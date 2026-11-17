Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στη Σομπατέλι και ανέφερε ότι βλέπει πρώτη φορά στην προπόνηση περισσότερους προπονητές, απ' ότι παίκτες.

Η ΑΕΚ των πολλών προβλημάτων τραυματισμών, προετοιμάζεται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Για την τρίτη αγωνιστική του BCL, θα υποδεχθεί στη Sunel Arena (18/11, 19:00) τη Σομπατέλι, με στόχο τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές νίκες.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, έκανε το δικό του σχόλιο ενόψει της αναμέτρησης και ανέφερε ότι είδε κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη ζωή του.

Ο Σάκοτα είπε

«Ο πιο γνωστός κομήτης, ο κομήτης του Χάλεϊ, εμφανίζεται στη Γη κάθε 76 χρόνια… Μετά από 53 χρόνια προπονητικής καριέρας μου, εμφανίστηκε ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο και σ’ εμάς… Να βλέπω δηλαδή σε προπόνηση, ας την πούμε προπόνηση, περισσότερους προπονητές, παρά παίκτες. Είχαμε τρεις έμπειρους παίκτες και δύο τέως εφήβους χθες… Ίσως, συμβεί κάτι τέτοιο ξανά σε κάποιον προπονητή μετά από 53 χρόνια! Ας ελπίσουμε, ότι αύριο το πρωί θα μετρήσουμε περισσότερους παίκτες εν όψει του αγώνα. Αυτή είναι η κατάσταση…

Εννοείται, ότι η αναμέτρηση με Φάλκο έχει μεγάλη σημασία για εμάς, για την πορεία μας στο BCL. Δυστυχώς, δεν είμαστε η ίδια ομάδα που πριν μερικές ημέρες νικήσαμε στην Ουγγαρία. Μας λείπουν τα δύο βασικά «τεσσάρια». Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό με περισσότερους γκαρντ. Η Φάλκο στο ματς της Ουγγαρίας εμφανίστηκε αγχωμένη, ίσως επειδή για πρώτη φορά μετά από χρόνια πίστεψε, ότι είναι το φαβορί. Στο αυριανό ματς, θα είναι πιο χαλαρή κι αυτό την καθιστά πιο επικίνδυνη, και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρή άμυνα, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για νίκη παρά τα πολλά κενά στο ρόστερ της ομάδας μας».