Ο Άρης δε νίκησε απλά τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Nick Galis Hall αλλά το έκανε και με 100αρες, όπως και τη σεζόν 1990-91!

Πέρασαν 36 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη σεζόν, την τελευταία της «αυτοκρατορίας» του Άρη και την κατάκτηση ενός εκ των πιο συγκλονιστικών Πρωταθλημάτων στην ιστορία του μπάσκετ. Βέβαια, εκείνη την εποχή, οι 100αρες ήταν… ψωμοτύρι για τους «κίτρινους» καθώς αίσθηση δεν προκαλούσαν αυτές, αλλά οι φορές που ο Άρης δεν σκόραρε (τουλάχιστον) 100 πόντους σε κάθε αγώνα. Ειδικά εκείνη τη σεζόν (1990-91) είχε πετύχει 100 ή και περισσότερους πόντους στα εννιά από τα έντεκα εντός έδρας παιχνίδια του και σε επτά μακριά από το Αλεξάνδρειο.

Φέτος, ήδη μετρά τέσσερις αγώνες (σε Ελλάδα και Ευρώπη) αλλά έχει ξεχωριστή σημασία έχει το γεγονός ότι οι δύο ήταν απέναντι σε Ολυμπιακό (100-76) και Παναθηναϊκό (101-91). Κι αυτό το σκηνικό επαναλήφθηκε έπειτα από 36 χρόνια. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διαθέτει τη 2η καλύτερη επίθεσης της Basket League καθώς υπολείπεται κατά πέντε πόντους του Παναθηναϊκού και την 4η στο Eurocup.