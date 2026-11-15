Σπανούλης: «Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που τώρα χτίζεται να κερδίσει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τη μεγάλη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού.

Φανταστικό παιχνίδι από τον Άρη, που ήταν το αφεντικό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι Θεσσαλονικείς πήραν τη μεγάλη νίκη με 100-78 για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League σε ένα κατάμεστο «Nick Galis Hall».

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την εξαιρετική εικόνα της ομάδας του και το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να κερδίσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Σπανούλης είπε

«Η ομάδα έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ για 40 λεπτά και στις δύο μεριές του παρκέ. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που τώρα χτίζεται να κερδίσει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε τόσο σύντομο διάστημα, δυο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Παίξαμε πολύ καλά και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ευχαριστούμε και στον κόσμο που γέμισε το γήπεδο και μας στήριξε με τη φωνή του».

Για το τι σημαίνουν οι νίκες απέναντι σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για μια ομάδα τεσσάρων μηνών: «Τέσσερις μήνες λες πολλούς. Εγώ από τον Σεπτέμβριο, είμαι 2,5 μήνες εδώ. Σημαίνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Είμαστε ταπεινοί, σεβόμαστε τους πάντες, δουλεύουμε και προχωράμε με σεβασμό».

Για τις επιθετικές αποδόσεις απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Είμαστε μια ομάδα μοντέρνα, παίζει και στις δύο άκρες του παρκέ. Παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ. Έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε, πολλούς αυτοματισμούς, μερικά λάθη. Γενικά είμαι ευχαριστημένος. Έχουμε πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

Για το ότι ο κόσμος φωνάζει το όνομά του: «Είναι σημαντικό. Όλα τα εύσημα πάνε στα παιδιά».