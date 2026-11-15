Ένταση επικράτησε πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τον Άρη, με ανθρώπους των «ερυθρόλευκων» να ζητούν από οπαδούς να απομακρυνθούν.

Ένταση επικράτησε πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Χρήστος Μπαφές εθεάθη να ζητά από έναν οπαδό της ομάδας της Θεσσαλονίκης να απομακρυνθεί, σε ένα σκηνικό που ανέβασε τους τόνους στην πλευρά των ανθρώπων των «ερυθρόλευκων».

Η Ασφάλεια του γηπέδου, ωστόσο, επενέβη και απομάκρυνε τον οπαδό.