Χατζηδάκης: «Να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα και κόντρα στη Μύκονο, σημαντική η ώθηση που μας δίνει ο κόσμος»

Ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου κόντρα στη Μύκονο (15/11, 13:00) για την 7η αγωνιστική της GBL, τοποθετήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης.

Ο Μάνος Χατζηδάκης πραγματοποίησε δηλώσεις για τον αγώνα του Περιστερίου κόντρα στη Μύκονο (15/11) για την 7η αγωνιστική της GBL.

Συγκριμένα ο διεθνής σέντερ της ομάδας των Δυτικών Προαστίων, τοποθετήθηκε για την αναμέτρηση, τονίζοντας πίσι σημαντική είναι η παρουσία των οπαδών του Περιστερίου στο γήπεδο, προκειμένου να τους δώσουν ώθηση για τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάνος Χατζηδάκης:

«Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, την οποία την αδικεί το ρεκόρ της στη GBL. Γνωρίζουμε τη δυναμική της, έχει πολύ καλούς παίκτες, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε στο καλό momentum που έχουμε όλη τη σεζόν και να πατήσουμε πάνω στη μεγάλη νίκη που κάναμε με τη Βαρέζε, ώστε να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα.

Η Μύκονος είναι μία ομάδα με ταλέντο, είναι physical, αλλά αυτά είναι στοιχεία που θεωρώ πως τα έχουμε κι εμείς. Θα προσπαθήσουμε να τα ματσάρουμε, ώστε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί..

Ο κόσμος για άλλη μία φορά έδειξε ότι είναι μαζί μας στον αγώνα με τη Βαρέζε όπου δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, τον χρειαζόμαστε και την Κυριακή να μας στηρίξει με τον ίδιο τρόπο και εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι όπως το έχουμε αποδείξει από την αρχή της σεζόν για να τους κάνουμε χαρούμενους».