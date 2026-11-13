Ο εκ των πρωταγωνιστών της νίκης του Περιστερίου επί της Βαρέζε, Τάι Νίκολς, μίλησε για το φανταστικό ξεκίνημα στο BCL, αποθέωσε τον κόουτς Ξανθόπουλο και αναφέρθηκε στους λόγους που τον κράτησαν στην ομάδα το καλοκαίρι.

Ο Τάι Νίκολς έπειτα από την νίκη του Περιστερίου απέναντι στη Βαρέζε μίλησε για το εκπληκτικό ξεκίνημα στο BCL, τη χημεία που έχει χτιστεί με τον κόουτς Ξανθόπουλο, τη μοναδική στήριξη του κόσμου, τους στόχους ενόψει της συνέχειας, καθώς και για το λόγο που έμεινε στην ομάδα το καλοκαίρι παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπήρξε για εκείνον.



Αναλυτικά ανέφερε:

Για το αν πίστευε στο ξεκίνημα της σεζόν ότι σε έναν όμιλο με Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ, το Περιστέρι θα ξεκινούσε με 4-0 στο BCL:

«Aπό την πρώτη στιγμή που ήρθαν όλοι εδώ, δημιουργήσαμε μια χημεία στα αποδυτήρια, η οποία μεταφέρεται και στο γήπεδο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλή άμυνα και καλή επίθεση. Έχουμε εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο, οπότε απλά πιστεύουμε ο ένας στον άλλον. Στα αποδυτήρια δείχνουμε ο ένας στον άλλον αυτή την εμπιστοσύνη και αυτόν τον σεβασμό. Εφόσον ο καθένας εκπληρώνει τον ρόλο του, πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι ήταν έκπληξη; Ίσως για κάποιους, αλλά σίγουρα όχι για εμάς στα αποδυτήρια».

Για το αν πιστεύει ότι το Περιστέρι μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο φέτος;

«Θα το πάρουμε, αγώνα-αγώνα και δεν θα κοιτάξουμε πολύ μπροστά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 4-0. Και πρέπει να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα του ομίλου, αλλά αυτή τη στιγμή έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα. Και αρκεί να το παίρνουμε μέρα με τη μέρα και να συνεχίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή. Έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να παίζουμε σίγουρα στο τέλος της σεζόν».

Για το σύνθημα των φίλων του Περιστερίου που «ζητάει» την κούπα:

«Αν οι οπαδοί πιστεύουν σε εμάς, τότε ποιος είμαι εγώ να πω το αντίθετο; Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί σήμερα. Είναι καταπληκτικοί όλη τη χρονιά, οπότε σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερα από αυτούς».

Για τον προπονητή της ομάδας Βασίλη Ξανθόπουλο:

«Όπως είπα και νωρίτερα στη σεζόν, είναι ένας καταπληκτικός προπονητής. Κάνει προσαρμογές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, και έτσι καταλαβαίνεις ότι έχεις έναν καλό προπονητή, κάποιον που είναι πρόθυμος να προσαρμοστεί σε ό,τι κάνουν καλά οι παίκτες και σε ό,τι κάνει εναντίον μας η αντίπαλη ομάδα. Οπότε, εννοώ, το να μπορούμε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε για χάρη του είναι κάτι μεγάλο για εμάς».

Για τη χημεία που έχει χτίσει η ομάδα, με μια μίξη έμπειρων και νέων παικτών με καθορισμένους ρόλους:

«Το γεγονός ότι είμαι ο μεγαλύτερος στην ομάδα μου φαίνεται ακόμα κάπως τρελό. Ξέρεις, πάντα ήμουν από τους πιο νέους στις ομάδες μου, αλλά, εννοώ, χρειάζεται λίγη προσαρμογή. Όλοι πρέπει, όπως σας είπα, να αναλάβουν τους ρόλους τους και να τους εκτελέσουν καλά, και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς κάνουμε. Στα αποδυτήρια, είναι κάπως… είναι λίγο περίεργο. Ξέρεις, έχουμε 17χρονους, μετά έχουμε 20χρονους και έχουμε και 30χρονους, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε, πρέπει όλοι μας να συνεισφέρουμε με την εμπειρία μας και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα είναι προς όφελος όλων μας».

Για το αν το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον για να πάει σε ομάδες που αγωνίζονται σε υψηλότερο επίπεδο και το λόγο που έμεινε στο Περιστέρι:

«Ναι, είχα ορισμένες διαφορετικές προσφορές, καθώς και μερικές προσφορές από το EuroCup. Απλώς ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για μένα να επιστρέψω εδώ και να παίξω υπό τις οδηγίες του κόουτς Ξανθόπουλου. Ξέρεις, όσο συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω, είμαι σίγουρος ότι αυτές οι προσφορές θα υπάρχουν πάντα. Αλλά δεν ανυπομονούσα και τόσο να βγάλω περισσότερα λεφτά ή κάτι τέτοιο, γιατί κάνω και άλλα πράγματα παράλληλα, οπότε τα λεφτά δεν αποτελούν πρόβλημα για μένα. Έχει περισσότερο να κάνει με το πόσο ταιριάζω, με την άνεση που θα νιώθω και την εμπιστοσύνη που θα μου δείξει η διοίκηση. Οπότε, σίγουρα είχα καλύτερες οικονομικά προσφορές, αλλά απλά ένιωθα άνετα εδώ και πιστεύω ότι αυτό ήταν σίγουρα το σωστό».