Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου: Η εξάδα ξένων των «πρασίνων»
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Χωρίς του Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου (13:00, LIVE από το Gazzetta).
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου (13:00 LIVE από το Gazzetta) στο «Telekom Center Athens», για την 7η αγωνιστική της GBL. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέλεξε να αφήσει εκτός της εξάδας των ξένων ενόψει της αναμέτρησης τους, Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο.
Στη διάθεσή του θα έχει τους: Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο, Άιζακ Μπόνγκα.
@Photo credits: INTIME
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