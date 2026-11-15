Χωρίς του Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου (13:00, LIVE από το Gazzetta).

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου (13:00 LIVE από το Gazzetta) στο «Telekom Center Athens», για την 7η αγωνιστική της GBL. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέλεξε να αφήσει εκτός της εξάδας των ξένων ενόψει της αναμέτρησης τους, Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο.

Στη διάθεσή του θα έχει τους: Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο, Άιζακ Μπόνγκα.