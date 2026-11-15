Άρης - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
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Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό, για την 7η αγωνιστική της GBL.
Ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (17:30 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της GBL.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να συνεχίσει τις νίκες στο πρωτάθλημα και να διευρύνει το σερί των θετικών αποτελεσμάτων που έχει. Στον αντίποδα οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κρατήσουν το αήττητο, έχοντας να διαχειριστούν τα προβλήματα τραυματισμών.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΚΑΪ.
@Photo credits: eurokinissi
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