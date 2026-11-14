Ο Νέλι Τζόζεφ δεν ολοκλήρωσε το ματς λόγω ενός θέματος που είχε στο αριστερό πόδι

Η Δόξα Λευκάδας έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό (73-77) από τη SUNEL Arena, υποχρεώνοντας την ΑΕΚ στην 5η ήττα της στο πρωτάθλημα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Ένωση είδε τον Νέλι Τζόζεφ να αποχωρεί με θέμα τραυματισμού.

Λίγο πριν τελειώσει η αναμέτρηση τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και έκατσε στον πάγκο. Πλέον στην Ένωση υπάρχει ανησυχία και μένει να δούμε να δούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όλα αυτά σε μια περίοδος που η Ένωση έχει χτυπηθεί από τραυματισμούς και κατέβηκε με μόλις δύο ψηλούς κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ELABET αφού δεν αγωνίστηκαν οι Φίζελ, Μπράουν, Σκορδίλης και Γουίλιαμς.

