ΑΕΚ: Τραυματισμός στο πόδι για τον Τζόζεφ
Η Δόξα Λευκάδας έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό (73-77) από τη SUNEL Arena, υποχρεώνοντας την ΑΕΚ στην 5η ήττα της στο πρωτάθλημα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Ένωση είδε τον Νέλι Τζόζεφ να αποχωρεί με θέμα τραυματισμού.
Λίγο πριν τελειώσει η αναμέτρηση τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και έκατσε στον πάγκο. Πλέον στην Ένωση υπάρχει ανησυχία και μένει να δούμε να δούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Όλα αυτά σε μια περίοδος που η Ένωση έχει χτυπηθεί από τραυματισμούς και κατέβηκε με μόλις δύο ψηλούς κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ELABET αφού δεν αγωνίστηκαν οι Φίζελ, Μπράουν, Σκορδίλης και Γουίλιαμς.
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