Νέες, εντυπωσιακές εικόνες από το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ (pics)
Ακριβώς ένα χρόνο μετά την αλλαγή σελίδας, με τον Τέλη Μυστακίδη να αναλαμβάνει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το πρώτο σπουδαίο έργο υποδομής, είναι έτοιμο να λειτουργήσει και να αλλάξει την καθημερινότητα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι.
Ο ΠΑΟΚ μπαίνει από σήμερα στο αθλητικό του κέντρο και μετά τις πρώτες εντυπωσιακές εικόνες από χθες, σήμερα η ΚΑΕ δημοσίευσε βραδινές εναέριες λήψεις από τις εγκαταστάσεις της ομάδας, με τα πλάνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση παρακάτω:
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About last night 🤍🖤 #PAOK https://t.co/wfQhbHTIaV— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 27, 2026
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