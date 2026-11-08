Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει εύκολο ματς πριν ξεκινήσει - Το χειρότερο είναι να πάρεις βιαστικές αποφάσεις»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα δύσκολο απόγευμα στο Μαρούσι. Φιλοξενήθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 6η αγωνιστική της GBL και χρειάστηκε ένα καλάθι του Τάισον Γουόρντ τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, για να πάρει τη νίκη (83-81).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε στη Συνέντευξη Τύπου τόσο για το πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, αλλά και σχετικά με τη μεταγραφή που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στα γκαρντ.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Το σημερινό παιχνίδι πιστοποίησε την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει εύκολο ματς πριν ξεκινήσει. Μπορείς μόνο να το διαμορφώσεις στην εξέλιξή του. Όσο υπολείπεσαι σε θέματα συγκέντρωσης, ενέργειας, διάθεσης και μυαλού θα κινδυνεύσεις να χάσεις παντού, όπως συνέβη σήμερα. Το Μαρούσι ήταν η πρώτη ομάδα εκτός Παναθηναϊκού εδώ και χρόνια που οδήγησε το παιχνίδι μας στην τελευταία κατοχή και μας υποχρέωσε σε τέτοια πίεση. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, είχαν πολύ καλή μέθοδο στο πώς θα επιτεθούν στο παιχνίδι. Ήταν πολύ επιθετικοί, πήγαιναν σε όλες τις διεκδικήσεις. Τους εύχομαι καλή τύχη».

Σε ερώτηση για τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ και την κατάστασή του ο κόουτς ξεκαθάρισε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και απλώς προτιμήθηκε ο Κόρι Τζόζεφ στην θέση του.

Όσον αφορά το πόσο καλό κάνει στο πρωτάθλημα η ανταγωνιστικότητα των υπολοίπων ομάδων κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Για το μπάσκετ καθαρά είναι καλό. Να γίνει δηλαδή πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να επενδυθούν χρήματα, να έρθουν καλοί παίκτες και προπονητές και να γεμίζουν τα γήπεδα. Όλα αυτά εννοείται είναι υπέρ του αθλήματος που όλοι υπηρετούμε και αγαπάμε. Τώρα, εάν ρωτάτε εμένα, θα προτιμούσα να κερδίζαμε πιο εύκολα. Είναι τόσα τα παιχνίδια που παίζουμε… Παίξαμε Παρασκευή βράδυ έτσι όπως παίξαμε. Είναι δύσκολο για τους προπονητές να ετοιμάσουν τα παιχνίδια και να δείξει ο Ολυμπιακός καλύτερο επίπεδο μπάσκετ από αυτό που έδειξε. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι και στη μέθοδο που επιτεθήκαμε και αμυνθήκαμε και στην εκτέλεση που έπρεπε να έχουμε. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουμε τόσα πολλά airball. Μοιραία έγινε άνω κάτω και το rotation που σχεδιάζαμε να κάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο και ήρθε και η κούραση σε κάποιους παίκτες που είναι και ανέτοιμοι, σαν τον Φουρνιέ που προέρχεται από τραυματισμό. Τελικά αυτό που μετρά είναι η νίκη».

Για το εάν οι τελευταίες εμφανίσεις επισπεύδουν την διαδικασία απόκτησης γκαρντ ο κόουτς απάντησε: «Δεν θεωρούμε ότι είναι εύκολοι οι αγώνες και δεν επισπεύδει τίποτα. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις βιαστικές και εν θερμώ αποφάσεις. Εμείς θέλουμε να δούμε την ομάδα μας και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχει τελειώσει μια σεζόν που πήραμε τρεις τίτλους και φυσικά τους δύο που ξέρετε, για να γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Ξέρουμε την πίεση που θα δεχθούμε φέτος και ότι όλοι θέλουν να μας κερδίσουν. Από όταν ξεκίνησε η φετινή χρονιά έχουμε κατακτήσει το Super Cup, στην EuroLeague είμαστε μια νίκη από την κορυφή και στο ελληνικό πρωτάθλημα είμαστε αήττητοι. Προφανώς θα υπάρχουν βραδιές που δεν θα παίξουμε καλά και θα χάσουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία πιστεύουμε ότι η δουλειά μας είναι να γίνουμε καλύτεροι και να μείνουμε ενωμένοι».