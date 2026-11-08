Μπαρτζώκας: «Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια, πλην του Παναθηναϊκού, που πιεστήκαμε τόσο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε το δικό του σχόλιο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ στο Μαρούσι, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη. Οι πρωταθλητές χάρη σε καλάθι του Τάισον Γουόρντ, πήραν το διπλό με 83-81 για την 6η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ανέφερε ότι είναι πρώτη φορά εδώ και χρόνια, που κάποια ομάδα πλην του Παναθηναϊκού, ζορίζει τόσο τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Υποφέραμε πολύ. Συγχαρητήρια στο Μαρούσι, έπαιξε με πάθος και σκληρά. Εμείς αντιμετωπίζουμε θέματα ενέργειας. Παίξαμε Παρασκευή βράδυ, παίξαμε τώρα Κυριακή. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, δεν υπάρχει εύκολο ματς. Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια, πλην αντιπάλου του Παναθηναϊκού, που πιεστήκαμε τόσο».



Για τους τραυματισμούς: «Αυτή είναι η ζωή. Οι τραυματισμοί είναι μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού. Η ομάδα μας πρέπει να γίνει πιο συμπαγής, να μη δίνει δεύτερες επιθέσεις. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί πίσω, εφόσον χάνουμε ταλέντο στην επίθεση λόγω τραυματισμών».



Για τα επόμενα παιχνίδια: «Επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με την Ντουμπάι. Θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται».