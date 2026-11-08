Μαρούσι - Ολυμπιακός 81-83: Το καλάθι του Γουόρντ που έδωσε τη νίκη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε το καλάθι του Τάισον Γουόρντ που έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό επί του Αμαρουσίου.
Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ στο Μαρούσι, αλλά κατάφερε να συνεχίσει το αήττητο σερί του στην GBL. Φιλοξενήθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε τη νίκη με 83-81.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος με δίποντο τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, έδωσε το διπλό στους «ερυθρόλευκους».
Δείτε το καλάθι του Γουόρντ
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.