Δείτε το καλάθι του Τάισον Γουόρντ που έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό επί του Αμαρουσίου.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ στο Μαρούσι, αλλά κατάφερε να συνεχίσει το αήττητο σερί του στην GBL. Φιλοξενήθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε τη νίκη με 83-81.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος με δίποντο τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, έδωσε το διπλό στους «ερυθρόλευκους».