Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ μίλησε για τα λάθη του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε στους Σλούκα και Γιαμπουσέλε.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μετά το πέρας του ματς και τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ αναφέρθηκε στα λάθη του Παναθηναϊκού, τόνισε πως οι παίκτες του έχουν ανάγκη από ξεκούραση και υπογράμμισε πως την επόμενη εβδομάδα θα έχει εικόνα για την κατάσταση των Σλούκα, Γιαμπουσέλε και γενικά για όλους τους τραυματίες.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:

Για τον αγώνα:

«Δύσκολο παιχνίδι, δεν ήταν εύκολο. Έπαιξαν πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στο δεύτερο. Το πρόβλημα ήταν τα 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο παίξαμε πιο επιθετικά και λόγω της άμυνας παίξαμε πιο ήρεμα στην επίθεση και κερδίσαμε».

Για τα έξι ματς σε 12 μέρες:

«Αρχικά, οι παίκτες πρέπει να ξεκουραστούν. Θα έχουν από αύριο μέχρι την Τρίτη, θα είναι χρήσιμο για αυτούς. Μετά θα έχουμε τρεις μέρες να προετοιμάσουμε το ματς με την Μπαρτσελόνα. Έχουμε έξι ματς σε 12 ημέρες, δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να είμαστε έτοιμοι».

Για τους Σλούκα και Γιαμπουσέλε:

«Θα τσεκάρουμε την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για όλους».