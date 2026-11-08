ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 74-83: Τα highlights του ματς
Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στην εξαιρετική ΑΕΚ, αλλά στο τέλος επικράτησε με 83-74. Στο 5-1 οι πράσινοι, στο 2-4 έπεσε η Ένωση σε μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπράουν στον αχίλλειο.
Για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο Φρανσίσκο είχε 14 και ο Μπάντιο με 25 ήταν κορυφαίος. Για το σύνολο του Σάκοτα ο Λαρεντζάκης μέτρησε 13 πόντους και ο Τζόζεφ 13, με τον Μπάρτλεϊ να έχει 19.
Τα highlights:
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