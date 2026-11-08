Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με το Μαρούσι (08/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta). Εκτός οι Παπανικολάου και Χολ.

Το Μαρούσι φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» (08/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) για την 6η αγωνιστική της GBL. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την παρθενική τους νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στον Προμηθέα και θέλουν να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν στη σημερινή αναμέτρηση.

Οι Πειραιώτες θέλουν να διατηρήσουν το απόλυτο εντός των συνόρων και να αφήσουν πίσω την ήττα στη EuroLeague από τον Ερυθρό Αστέρα, στη SUNEL Arena. Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εκτός δωδεκάδας θα είναι οι Κώστας Παπανικολάου, που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού και Ντόντα Χολ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοβ, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Φουρνιέ

