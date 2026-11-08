Το Μαρούσι υποδέχεται τον Ολυμπιακό (08/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) για την 6η αγωνιστική της GBL.

Το Μαρούσι φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» (08/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) για την 6η αγωνιστική της GBL. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την παρθενική τους νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στον Προμηθέα και θέλουν να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν στη σημερινή αναμέτρηση.

Οι Πειραιώτες θέλουν να διατηρήσουν το απόλυτο εντός των συνόρων και να αφήσουν πίσω την ήττα στη EuroLeague από τον Ερυθρό Αστέρα, στη SUNEL Arena. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΠΟΡ FM TV 2.