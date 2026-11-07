Ο Τζόρνταν Γουόκερ του Αμαρουσίου μίλησε ενόψει της αυριανής αναμέτρησης της ομάδας του με τον Ολυμπιακό (08/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta).

Το Μαρούσι υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» (08/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) για την 6η αγωνιστική της GBL. Ο Τζόρνταν Γουόκερ σε δηλώσεις του ενόψει του αυριανού αγώνα, τόνισε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του πρέπει να μείνουν προσηλωμένοι στο πλάνο και υπογράμμισε πως οφείλουν να παρουσιάσουν την καλύτερη εκδοχή τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουόκερ:

«Όπως κάθε παιχνίδι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παρουσιάσουμε την καλύτερη εκδοχή μας. Παίζοντας με τον πρωταθλητή Ευρώπης είναι σημαντικό να μείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο για να δείξουμε τις δυνατότητές μας. Ξέρουμε ο αντίπαλός μας είχε ματς Ευρωλίγκας την Παρασκευή και είναι φυσιολογικό να έχει επιβαρυνθεί, κάτι που θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε, όσο μπορούμε. Κανένα ματς δεν έχει κριθεί πριν καν γίνει».