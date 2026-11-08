Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena (08/11, 13:00, LIVE στο Gazzetta) για την 6η αγωνιστική της GBL.

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη SUNEL Arena (08/11, 13:00, LIVE στο Gazzetta) στο αθηναϊκό ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της GBL. Οι γηπεδούχοι θέλουν να πετύχουν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα από τους νεοφώτιστους Βίκος Φαlcons, την προηγούμενη αγωνιστική.

Στο πράσινο στρατόπεδο, προέρχονται από το μεγάλο διπλό στην έδρα της Ρεάλ για τη EuroLeague αλλά εντός των συνόρων ηττήθηκαν από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο και θέλουν να πετύχουν την πέμπτη τους νίκη απέναντι στον Δικέφαλο Αετό. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.