Σάκοτα ενόψει Παναθηναϊκού: «Nα διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της GBL.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (08/11, 13:00 LIVE από το Gazzetta), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Ο τεχνικός της «Ένωσης», αναφέρθηκε στα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζει η ομάδα του, ενώ τόνισε πως πρέπει να διεκδικήσουν ότι τους αναλογεί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Αντιμετωπίζουμε τον πρωτοπόρο της Ευρωλίγκας. Από μόνο του αυτό καθιστά δύσκολη την αποστολή μας. Έχω πει χίλιες φορές, ότι δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, αλλά με τα προβλήματα τραυματισμών, που αντιμετωπίζουμε, δεν μπορούμε να έχουμε την ομάδα, που θέλουμε, για να είμαστε ετοιμοπόλεμοι στο βαθμό, που θέλουμε. Και δεν μπορώ να μην το επισημαίνω αυτό.

Η απουσία κάποιων παικτών μας ιδιαίτερα στους γκαρντ, του Λεκαβίτσιους και του Ερτέλ, μάς εμποδίζει ώστε να έχουμε διάρκεια στην οργάνωση. Έχουμε διαθέσιμους μόνο τον Φλιώνη και τον Κατσίβελη. Σημαντική είναι για εμάς και η απουσία των Σκορδίλη και Φιζέλ στους ψηλούς. Από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλός μας έχει εντυπωσιακό ρόστερ. Έχει και δύο ξένους παραπάνω, που δεν έχει καν δηλώσει στο ελληνικό Πρωτάθλημα.

Είναι προφανές, ότι θα μιλούσαμε διαφορετικά, αν δεν είχαμε τόσα προβλήματα από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι και σήμερα…

Σε κάθε περίπτωση, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε θετικά την αναμέτρηση και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί».