ΠΑΟΚ - Βίκος Φalcons: «Παρών» στο «Παλατάκι» ο Μυστακίδης
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Στο «Παλατάκι» βρίσκεται ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στους Βίκος Φalcons.
ΠΑΟΚ και Βίκος Φalcons αναμετρούνται αυτή την ώρα στο «Παλατάκι» με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να βρίσκεται στο «PAOK Sports Arena».
Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης των «ασπρόμαυρων» επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας του, για την 6η αγωνιστική της GBL.
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: glomex
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