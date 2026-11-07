Ζιάγκος: «Να δούμε αν είμαστε φύσει μαλθακή ομάδα»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Βαγγέλη Ζιάγκου μετά την ήττα της Μυκόνου από τον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί του στη GBL, πραγματοποιώντας την πιο πειστική φετινή του εμφάνιση. Ο Γηραιός επικράτησε με 95-64 της Μυκόνου στο Ιβανώφειο, για την 6η αγωνιστική, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος μετά το φινάλε της αναμέτρησης εξέφρασε τους προβληματισμούς του για την εικόνα της ομάδας του στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά

«Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Είδαμε μια ομάδα αποφασισμένη να μπει και να δείρει, να παίξει σκληρά και μια ομάδα που δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή τη συνθήκη, μαλθακή.

Καταρρεύσαμε και πνευματικά από την αποφασιστικότητα και την σκληράδα του Ηρακλή, σε μια έδρα που εύκολα κατηφορίζει το γήπεδο και μπορεί να σε πάρει από κάτω. Κάναμε πάρα πολλά λάθη, πρέπει να προχωρήσουμε.

Είναι προφανές ότι επηρεαζόμαστε από την κούραση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρέπει να δούμε όμως αν επηρεαζόμαστε σε τέτοιο βαθμό από τα ευρωπαϊκά ματς ή αν είμαστε φύσει μαλθακή ομάδα».