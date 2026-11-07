Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στους Βίκος Φαlcons με 93-67 για το 6/6 στη φετινή GBL.

Ο ΠΑΟΚ είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στους Βίκος Φαlcons, επικράτησε με 93-67, έκανε το 6/6 στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζει ακάθεκτος εντός των συνόρων. Η ομάδα του Αντρέα Τρνικιέρι είχε σε εξαιρετική μέρα την τριάδα Χάτζινς, Μήτρου Λονγκ και Φόστερ και ο Ιταλός προπονητής μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην προσήλωση των παικτών του και στις δύο πλευρές του παρκέ αλλά και στη χημεία που οφείλει να βρει ο ίδιος για το σύνολό του, κατά τη διάρκεια της απουσίας του Τσέντι Όσμαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:

«Δεν μου αρέσουν οι αριθμοί. Είμαι χαρούμενος για τα ρεκόρ αλλά είναι ένας τίτλος; Όχι. Πετύχαμε κάτι; Όχι. Το καλό του πράγματος είναι ότι βελτιωνόμαστε και απαντάμε στο παρκέ για την απουσία του Τσέντι. Εκτός από το γεγονός ότι θέλαμε να περάσουμε την μπάλα κάτω από το καλάθι, ήθελα από τους παίκτες μου και το ζήτησα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα να έχουμε καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Είναι κάτι που το θέλαμε και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως είμαστε προσηλωμένοι και κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα και στην άμυνα και στην επίθεση. Συνεχίσαμε να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα και αυτά μας κρατούν ικανοποιημένους. Εξαιτίας της απουσίας του Όσμαν για τους επόμενους μήνες, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε την καλύτερη δυνατή χημεία με τους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και αυτό είναι μια δουλειά δική μου και σε αυτό θα είμαι αφοσιωμένος».