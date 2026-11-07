ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η διάγνωση για τον Όσμαν

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, η επέμβαση αποκατάστασης για τη ρήξη μηνίσκου ο Τσέντι Όσμαν. Ποιο το πιθανό διάστημα της απουσίας του.

Για ένα διάστημα περίπου τριών μηνών θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, ο Τσέντι Όσμαν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα στο γόνατο του.

Η ενημέρωση των "Ασπρόμαυρων" αναφέρει:

"Ο Τσέντι Όσμαν υποβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας, Baris Kocaoglu, παρουσία και του γιατρού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Μιχαήλ Σαμαρά.



Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η σταδιακή επανένταξη του Τσέντι Όσμαν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.



Είμαστε όλοι στο πλευρό του Τσέντι Όσμαν και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός!"