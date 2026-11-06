Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη Μύκονο (07/11, 17:00, LIVE στο Gazzetta) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL, με τον Γηραιό να στοχεύει στη δεύτερη νίκη του.

Ο Ηρακλής του Ζόραν Λούκιτς υποδέχεται τη Μύκονο (07/11, 17:00, LIVE στο Gazzetta) για την 6η αγωνιστική της GBL, με τους Κυανόλευκους να στοχεύουν στη 2η νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η προετοιμασία του Γηραιού ολοκληρώθηκε σήμερα (06/11), χωρίς απρόοπτα, με μια μεσημεριανή προπόνηση στο «Ιβανώφειο».

Οι δηλώσεις του άμεσου συνεργάτη του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρη Καραποστόλου:

«Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μία ανταγωνιστική ομάδα, όπως είναι η Μύκονος. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και στην GBL. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί μεγάλη συγκέντρωση, ενέργεια και πειθαρχία για 40 λεπτά. Θέλουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, να είμαστε συνεπείς στο αμυντικό μας πλάνο και να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της έδρας μας, με στόχο να φτάσουμε στη νίκη».