Μια δίκαιη και επωφελής λύση για Άρη και Πολιτεία

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την επωφελή παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης που στοιχειοθετεί μια απόλυτα συμφέρουσα λύση και για την Πολιτεία.

Πιθανόν να μην είναι ευρέως γνωστό αλλά προ λίγων ημερών ακυρώθηκε ένας αγώνας παιδικού Πρωταθλήματος που επρόκειτο να γίνει στο Αλεξάνδρειο λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που έπληξε τη Θεσσαλονίκη. Αιτία αυτής ήταν οι… μπόλικες σταγόνες νερού που έτρεχαν από την οροφή του γηπέδου. Αυτό το περιστατικό ήταν ένα από τα πολλά που έλαβαν χώρα και ανέπτυξαν εντονότερα την ανάγκη ουσιαστικού εκσυγχρονισμού ενός παλαιωμένου γηπέδου.

Η διαφαινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης έχει τριπλό όφελος για την Πολιτεία. Από την αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας και την απεμπλοκή από τα υψηλότατα κόστη συντήρησης ενός γηπέδου ηλικίας 60 ετών, έως και την εξασφάλιση εσόδων από ένα κλειστό το οποίο στεκόταν αναξιοποίητο και με περιορισμένες αντοχές στο πέρασμα του αμείλικτου χρόνου.

Αυτή είναι η αλήθεια που γνωρίζουν όσοι ζουν στο Αλεξάνδρειο κι έχουν μυρίσει την υγρασία στους κλειστούς χώρους που βρίσκονται (περιμετρικά και) κάτω από τις κερκίδες του κλειστού συνδέοντας τη μία πλευρά με την άλλη. Είναι ο λεγόμενος «λαβύρινθος του Παλέ». Πριν από περίπου μία τριετία, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την κατάσταση αυτού, οδηγώντας στον συμβιβασμό με την υποχρέωση επένδυσης χρημάτων για τη μετατροπή «βρεγμένων» δωματίων σε ανθρώπινους χώρους. Θυμίζουμε επίσης ότι προ τετραετίας – και πάλι έπειτα από σφοδρή καταιγίδα – είχε πλημμυρίσει όλο ο υπόγειος χώρος του κλειστού γηπέδου με συνέπεια την καταστροφή αθλητικού εξοπλισμού και το ξεσπίτωμα πολλών αθλημάτων.

Το σημερινό blog είναι ένα από τα πολλά του υπογράφοντα για το Αλεξάνδρειο με σκοπό την αποτύπωση της πραγματικότητας. Στα τελευταία άρθρα, η εστίαση αφορούσε τους όρους και της προϋποθέσεις της παραχώρησης καθώς αυτή των 49 χρόνων ήταν φανερή εδώ και κάμποσα χρόνια. Καμία ανώνυμη αθλητική εταιρία δεν θα παραλάμβανε ένα γερασμένο γήπεδο δίχως τη διασφάλιση των δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσής του. Γι’ αυτόν τον λόγο, επί του προσωπικού τώρα, επέμενα ότι η υπογραφή μιας επωφελούς σύμβασης θα «ξεμπλοκάρει» τις υποχρεώσεις και τις θεσμικές ευθύνες κάθε πλευράς.

Για παράδειγμα, η Πολιτεία περιοριζόταν στην είσπραξη του (θαρρώ) 15% των εισιτηρίων (δεν έχουν την παραμικρή δόση αλήθειας όσα γράφτηκαν περί ποσοστού από την εκχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων) και κάθε χρόνο κόπιαζε για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας γιατί σκόνταφτε στη συντήρησή του. Πλέον, όχι μόνο ξέφυγε από το τελευταίο αλλά, δεν θα επιβαρύνεται από το κόστος συντήρησης αυτού του γηπέδου το οποίο (ετησίως) ανέρχεται στα 350.000 – 400.000 ευρώ, θα εισπράττει επίσης και το 30% από την εμπορική αξιοποίηση συγκεκριμένων χώρων. Είναι μια συμφωνία με κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτειακό όφελος.

Η δε ΚΑΕ Άρης έχει την μπάλα στο γήπεδό της και τη δυνατότητα οικονομικής εκτόξευσης μέσα από τις εμπορικές συμφωνίες έχοντας αποκτήσει πλέον το νόμιμο δικαίωμα αξιοποίησης όλων των κλειστών χώρων αλλά και του αντίστοιχου υπαίθριου περιμετρικά του γηπέδου. Ξέρετε ότι πριν χρόνια η ΚΑΕ είχε πετύχει σπουδαία εμπορική συμφωνία για το «ντύσιμο» μέρους του γηπέδου αλλά αυτή «σκόνταψε» στα γραφειοκρατικά και τελικώς, στην έλλειψη σχετικού δικαιώματος;

Αναλαμβάνοντας τα έξοδα συντήρησης αλλά και των έργων εκσυγχρονισμού του γηπέδου, η ΚΑΕ Άρης έχει την ευκαιρία πολλαπλασιασμού των εμπορικών εσόδων της. Το μεγαλύτερο μέρος από το ποσό των 1.5 εκατ. ευρώ που απαιτείται να επενδύσει σε βάθος 12ετίας ήδη έχει ριχτεί στο Αλεξάνδρειο προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης των φιλάθλων της. Το πλάνο περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερη επένδυση εντός της επόμενης διετίας καθώς οι όροι παραχώρησης προσφέρουν αυτό το δικαίωμα στην ΚΑΕ, να προχωρήσει και σε κατασκευαστικές αλλαγές οι οποίες δεν θα επηρεάζουν το «θεμέλιο» του κτίσματος. Είναι γνωστό εξάλλου ότι το πλάνο της ΚΑΕ Άρης προβλέπει επιπλέον αύξησης της χωρητικότητας του γηπέδου καθότι ήδη προχώρησε σε αρχιτεκτονικές μελέτες. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι μπορεί να «παρέμβει» στο «κέλυφος», δηλαδή στην οροφή του γηπέδου.

Ένας εκ των όρων που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση είναι και η δυνατότητα εξόδου από τη σύμβαση σε περίπτωση που η ΚΑΕ Άρης αποφασίσει την ανέγερση νέου γηπέδου. Το Gazzetta είχε γράψει επί τούτου αλλά ακόμη κι αν αποφασιστεί το νέο project, στον Άρη νιώθουν ότι το Παλέ είναι το σπίτι τους το οποίο δεν μπορούν να αποχωριστούν. Επωφελής όρος για την Πολιτεία είναι επίσης ότι σε περίπτωση που ο Άρης αποφασίσει να φύγει από το Παλέ, το κράτος θα παραλάβει ένα σύγχρονο κλειστό γήπεδο (γιατί έτσι θα μετατραπεί μετά τα έργα που προβλέπονται) μη έχοντας ξοδέψει ευρώ κι έχοντας επίσης εξασφαλίσει έσοδα.

Τα παραπάνω σημειώνονται για να καταλάβει ο καθένας πόσο απλή ήταν η εξεύρεση επωφελούς λύσης. Όπως είναι αλήθεια ότι έως το 2025, η ΚΑΕ Άρης δεν είχε την οικονομική δυναμική για να προχωρήσει στην αποδοχή των όρων που περιγράφονται στους όρους του άρθρου που τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση. Πώς θα αναλάμβανε έξοδα συντήρησης 350.000-400.000 ευρώ όταν τόσος ήταν και ο αγωνιστικός προϋπολογισμός της; Ουσιαστικά θα «έθαβε» τις ελπίδες της στα θεμέλια του Παλέ.

Αντί επιλόγου. Είναι πολύ απλός ο λόγος που στο άρθρο δεν περιλαμβάνεται το project «Ανάπλαση της ΔΕΘ», το οποίο περιλαμβάνει την παραχώρηση των τεσσάρων στρεμμάτων στην ΚΑΕ Άρης εκτός περιμετρικού χώρου του Αλεξανδρείου. Είναι μια υπόθεση που τρέχει παράλληλα, εμπλέκει περισσότερους κρατικούς φορείς και βρίσκεται στο τελικό στάδιο.