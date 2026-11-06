Παπαδάκης: «Να μην επιτρέψουμε στον Κολοσσό να έχει δεύτερες ευκαιρίες»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Παπαδάκη για την αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Κολοσσό Ρόδου.

Το Περιστέρι δοκιμάζεται το Σάββατο (7/11, 16:00) απέναντι στον Κολοσσό, στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου γνωρίζει τις δυσκολίες που κρύβει η συγκεκριμένη αναμέτρηση και είναι προετοιμασμένη για μια απαιτητική αποστολή, με μοναδικό στόχο να διεκδικήσει μέχρι τέλους το θετικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν και το μήνυμα του Κώστα Παπαδάκη, ενόψει της αναμέτρησης με τους Ροδίτες.

«Παίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό. Προσωπικά έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, καθώς έχω περάσει τέσσερα χρόνια στην ομάδα της Ρόδου. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι για μας. Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας, αν θέλουμε να έχουμε τύχη να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια».

Όσο για τα σημεία που απαιτούν προσοχή στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό, ο αρχηγός του Περιστερίου, συμπλήρωσε: «Πρέπει να ελέγξουμε σίγουρα τα ριμπάουντ, να μην αφήσουμε στον αντίπαλο να έχει δεύτερες ευκαιρίες και παραμένοντας συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας στην επίθεση να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον στόχο μας».