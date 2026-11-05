ΚΑΕ Άρης σε Όσμαν: «Περαστικά και ταχεία επιστροφή»

Με μήνυμά της στον λογαριασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο Instagram, η ΚΑΕ Άρης ευχήθηκε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ του ΠΑΟΚ υπέστη ρήξη μηνίσκου και μετά τη χειρουργική επέμβαση θα διευκρινιστεί και το χρονικό διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους. Η είδηση κοινοποιήθηκε στα social media της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η ΚΑΕ Άρης έσπευσε να ευχηθεί στον Τούρκο φόργουορντ και κυρίως να επιστρέψει σύντομα στους αγωνιστικούς χώρους. «Ευχόμαστε περαστικά στον Cedi Osman και ταχεία επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους», έγραψε χαρακτηριστικά.