Η ΚΑΕ Πανιώνιος θα τιμήσει τον Γιώργο Γάσπαρη στην αναμέτρηση του Σαββάτου με τους Μαχητές Πειραματικό.

Ο Γιώργος Γάσπαρης έχει συνδέσει το όνομα του με αρκετές σημαντικές στιγμές του Πανιωνίου, αφήνοντας το αποτύπωμα του στον σύλλογο. Οι κυανέρυθροι θα τον τιμήσουν , σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 17:00, στο ΔΑΚ Γλυφάδας, στο περιθώριο της αναμέτρησης με τους Μαχητές Πειραματικό. Στις κορυφαίες στιγμές της διαδρομής του βρίσκεται η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1991, όπου ο Πανιώνιος επικράτησε του ΠΑΟΚ στον τελικό.

Aναλυτικά

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel τιμά τον Γιώργο Γάσπαρη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία και τις σημαντικές στιγμές του Συλλόγου, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 17:00, στο ΔΑΚ Γλυφάδας, στο περιθώριο της αναμέτρησης με τους Μαχητές Πειραματικό.

Η σχέση του Γιώργου Γάσπαρη με τον Πανιώνιο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσε μπασκετικά φορώντας την κυανέρυθρη φανέλα, υπήρξε για σειρά ετών πρωταγωνιστής της ομάδας, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και άφησε το δικό του αποτύπωμα σε μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο.

Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της διαδρομής του βρίσκεται και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1991, όταν ο Πανιώνιος επικράτησε του ΠΑΟΚ στον τελικό, με τον Γιώργο Γάσπαρη να αποτελεί ένα από τα σημαντικά μέλη εκείνης της σπουδαίας ομάδας.

Για τον Πανιώνιο, η βράβευση αποτελεί μια πράξη αναγνώρισης και σεβασμού προς έναν αθλητή που μεγάλωσε μέσα στον Σύλλογο, τον υπηρέτησε με συνέπεια και συνέβαλε στις στιγμές που διαμόρφωσαν την μπασκετική του ταυτότητα.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, με σεβασμό στην ιστορία και στους ανθρώπους που την έγραψαν, συνεχίζει τις εκδηλώσεις τιμής προς μεγάλες μορφές της ομάδας.

Πρόθεση της διοίκησης είναι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα και να γίνουν θεσμός, ώστε οι νεότερες γενιές να γνωρίζουν την ιστορία του Πανιωνίου μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της.

Γιατί η ιστορία ενός συλλόγου δεν βρίσκεται μόνο στα τρόπαια και στις μεγάλες νίκες. Βρίσκεται κυρίως στους ανθρώπους που την υπηρέτησαν, που την τίμησαν και που κράτησαν ζωντανή την ταυτότητά του.

Ο Πανιώνιος δεν ξεχνά τους ανθρώπους του. Και στη Γλυφάδα θα υπάρχει πάντα μια θέση για όλους εκείνους που τίμησαν την Ιστορική μας φανέλα.

Τον Γιώργο Γάσπαρη, ο Πανιώνιος τον υποδέχεται ξανά με τον σεβασμό και την εκτίμηση που του αξίζουν. Για όσα προσέφερε, για όσα εκπροσωπεί και, πάνω απ’ όλα, για όσα σημαίνει για την οικογένεια του Ιστορικού!