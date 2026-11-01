Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στα πολλά φάουλ και στις χαμένες βολές εντοπίζοντας εκεί τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε αρχικά ότι… «θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Άρη για τη νίκη. Έπαιξαν καλό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, οι παίκτες μου πάλεψαν μέχρι το τέλος και θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Έδωσαν μεγάλη μάχη και επέστρεψαν σε δύσκολες στιγμές στο παιχνίδι. Το βασικό πρόβλημα για μας ήταν τα λάθη, αυτό φάνηκε για μια ακόμη φορά και ο Άρης βρήκε πολλούς πόντους μέσα από τα λάθη μας».

Ρωτήθηκε περαιτέρω για τα λάθη και για την ερμηνεία τους. «Είναι προφανές ότι η ομάδα έχει ποιοτικούς παίκτες. Χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια σ’ ένα μεγάλο ταξίδι. Υπάρχουν παίκτες που έχουν περισσότερα παιχνίδια απ’ ότι προπονήσεις. Κι όταν έχεις πολλά παιχνίδια, έχεις λιγότερες προπονήσεις. Κι όταν αρχίζεις να δουλεύεις μ’ έναν παίκτη υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε σε όλες τις διοργανώσεις».

Σε ερώτηση για την «αναμέτρησή» του με τον Βασίλη Σπανούλη ως αντίπαλος προπονητής απάντησε ότι… «δεν έχω να πω κάτι που δεν ξέρετε. Είναι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, έκανε καλή δουλειά στη Μονακό, ξέρετε τι παίκτης ήταν, παίρνει καλά αποτελέσματα…», είπε και απάντησε σε νέα ερώτηση για τα λάθη. «Τα λάθη και ο αριθμός των χαμένων βολών μας ήταν δύο από τα προβλήματά μας. Χάθηκαν πολλές βολές κι αυτό έπαιξε ρόλο. Πρέπει να παίζουμε με μεγαλύτερη ηρεμία γιατί είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που έχουμε περισσότερα λάθη σε σχέση με ασίστ. Κι αυτός είναι ο λόγος των δύο ηττών».

Συνολικά για το Πρωτάθλημα είπε ότι… «βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν. Είναι καλός ο ανταγωνισμός. Ο Άρης είναι μια εξαιρετική ομάδα όπως και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κι άλλες ομάδες και τα παιχνίδια μαζί τους δεν είναι καθόλου εύκολα».

Σχετικά με το αν άλλαξε κάτι στο Nick Galis Hall σε σχέση με την τελευταία του παρουσία απάντησε ότι «είναι μια όμορφη ατμόσφαιρα, την έχω ζήσει πολλές φορές οπότε για μένα δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι κάτι πολύ ωραίο να το βλέπουμε. Είναι μια παράδοση για τους οπαδούς του Άρη, ο τρόπος που υποστηρίζουν την ομάδα τους».

