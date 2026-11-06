Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL.

Η 6η αγωνιστική της Basket League είναι προ των πυλών, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει σήμερα τα ονόματα των διαιτητών που ορίστηκαν για τις αναμετρήσεις που έπονται.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ματς ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό την Κυριακή (8/11) το οποίο θα διευθύνει ο Βασίλης Πιτσίλκας. Από την άλλη, στο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στο Μαρούσι θα βρίσκεται ο Γιώργος Πουρσανίδης.

Αναλυτικά τα ονόματα των διαιτητών

Σάββατο 07.11

Λευκάδας, 15.00, Δόξα Λευκάδας ELABET-Άρης: Μαρινάκης-Μπακάλης-Ζαχαρής (Πίγκας)

Καλλιθέας, 16.00, Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Περιστέρι: Καρπάνος-Σκανδαλάκης-Χατζημπαλίδης (Βιτζηλαίος)

Ιβανώφειο, 17.00, Ηρακλής-Μύκονος : Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)

Δ. Τόφαλος, 17.00, Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Καρδίτσα Ιαπωνική: Συμεωνίδης-Αγραφιώτης-Μπον (Καράτσαλος)

PAOK Sports Arena, 17.30, ΠΑΟΚ-Vikos Φalcons: Τσιμπούρης-Λουλουδιάδης-Ζιώγας (Σιμητόπουλος)

Κυριακή 08.11

SUNEL Arena, 13.00, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR: Πιτσίλκας-Τζιοπάνος-Κάρδαρης (Σαμαρτζή)

Αγ. Θωμά, 17.30, Μαρούσι-Ολυμπιακός: Πουρσανίδης-Ζακεστίδης-Αγγελής (Παυλόπουλος)

