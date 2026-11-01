Πριν από την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Αλεξάνδρειο, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης συναντήθηκαν ξανά και αντάλλαξαν θερμή χειραψία.

Το Αλεξάνδρειο φιλοξένησε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της GBL, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ωστόσο, πριν ακόμη από το τζάμπολ, τα βλέμματα στράφηκαν σε δύο γνώριμα πρόσωπα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Βασίλης Σπανούλης είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά, ανταλλάσσοντας μια θερμή χειραψία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανταλλαγής των λαβάρων των δύο ομάδων.

Μαζί και με τον Μάικ Μπάτιστ, οι τρεις τους συνδέονται με μια κοινή, ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο στον Παναθηναϊκό, όταν ο Σπανούλης αγωνιζόταν υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς, έχοντας τον Μπατίστ συμπαίκτη. Μάλιστα, οι δύο προπονητές έχουν τεθεί έτσι κι αλλιώς πολλές φορές αντιμέτωποι σε επίπεδο EuroLeague όταν ο Λαρισαίος τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο της Μονακό.