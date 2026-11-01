Αναμενόμενη μπορεί να χαρακτηριστεί η επιστροφή του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς στη 12αδα του Άρη για τον αγώνα (17:00) με τον Παναθηναϊκό.

Οι ενοχλήσεις στη μέση είχαν κρατήσει τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς εκτός του εκτός έδρας αγώνα με τη Μύκονο και είχε αντικατασταθεί από τον Στέφαν Γιόβιτς. Καθώς ο διεθνής πλέι μέικερ ξεπέρασε το πρόβλημα και χρησιμοποιήθηκε κανονικά στον αγώνα με την Τσεντεβίτα, ήταν δεδομένη η επιστροφή του στην 6αδα των ξένων του Άρη και στην Basket League αντικαθιστώντας τον Σέρβο γκαρντ.

Εκτός αποστολής είναι και οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τανούλης, Λευτέρης Μποχωρίδης. Ο πρώτος συνεχίζει τις θεραπείες έπειτα από τη θλάση β’ βαθμού ενώ ο Μποχωρίδης – εκτός απροόπτου – θα επιστρέψει την ερχόμενη εβδομάδα στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων.