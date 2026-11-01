Άρης: Με Ντιμιτρίγεβιτς αντί Γιόβιτς η 12αδα απέναντι στον Παναθηναϊκό
Οι ενοχλήσεις στη μέση είχαν κρατήσει τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς εκτός του εκτός έδρας αγώνα με τη Μύκονο και είχε αντικατασταθεί από τον Στέφαν Γιόβιτς. Καθώς ο διεθνής πλέι μέικερ ξεπέρασε το πρόβλημα και χρησιμοποιήθηκε κανονικά στον αγώνα με την Τσεντεβίτα, ήταν δεδομένη η επιστροφή του στην 6αδα των ξένων του Άρη και στην Basket League αντικαθιστώντας τον Σέρβο γκαρντ.
Εκτός αποστολής είναι και οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τανούλης, Λευτέρης Μποχωρίδης. Ο πρώτος συνεχίζει τις θεραπείες έπειτα από τη θλάση β’ βαθμού ενώ ο Μποχωρίδης – εκτός απροόπτου – θα επιστρέψει την ερχόμενη εβδομάδα στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.