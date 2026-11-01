Ξανθόπουλος: «Δεν χρειάστηκε να πιεστεί πολύ ο Ολυμπιακός να μας κερδίσει, δεν μου αρέσει αυτό»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος κόντρα στο Περιστέρι και κατάφερε να πάρει μία ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα για να πάει στο 5/5 στη βαθμολογία. Η ομάδα του Μπαρτζώκα μετά από το θετικό αποτέλεσμα με 91-62, έχει μπροστά της το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα για τη Euroleague.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στο ΣΠΟΡ ΦΜ TV και ανέφερε πως κόντρα σε τέτοιες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, χρειάζεται συνέπεια.

«Σίγουρα παίζαμε κόντρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Λέω στους παίκτες πως αν έχουμε 5% πιθανότητες να κυνηγήσουμε το ματς, πρέπει κατά τη διάρκεια του ματς να τις αυξήσουμε. Να κυνηγήσουμε το παιχνίδι και να βάλει τα δυνατά η αντίπαλη ομάδα να μας κερδίσει. Σήμερα όπως και με τον Παναθηναϊκό, δεν χρειάστηκε να πιεστεί πολύ η αντίπαλη ομάδα για να μας κερδίσει. Δεν μου αρέσει αυτό. Έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά, εμπιστεύομαι τα παιδιά, αλλά 1η Νοέμβρη είναι νωρίς και πρέπει να σκεφτούν τη διαδικασία.

Θέλει χρόνο η διαδικασία, πρέπει να το εμπιστευτούν. Κόντρα σε τέτοιες ομάδες χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια. Θα είχαμε καλύτερη εικόνα. Είναι μέρος της διαδικασίας για τα επόμενα ματς. Τελείωσαμε ένα δύσκολο σερί αγώνων με δύσκολο ταξίδι. Θα γυρίσουν οι τραυματίες ελπίζω μέσα στην εβδομάδα. Να δουλέψουμε καλά. Έχουμε παιχνίδι μπροστά ματς κόντρα στον Κολοσσό, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό στη συνέχεια, να μην υπάρχουν τραυματισμοί», ήταν τα λόγια του.